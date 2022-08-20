Ahmet Takan: Erdoğan Perinçek’le pişti oldu

Öyle bir denk düştü ki… Bu kadarı da olmaz desek yeridir!..

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü kabin ekibi gazetecilerin uçakta ellerine tutuşturulmuş sorularına cevap verirken küçük ortaklardan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile pişti oldu…

Doğu Perinçek de Tayyip Erdoğan da ABD’yi terör destekçisi olarak suçluyor… Benim, buna en ufak bir itirazım yok… Şeytan ayrıntılarda gizlidir. Birinci açılım süreci FETÖ ile beraber ABD desteği ile gerçekleştirildi. İkinci açılım süreci ise Doğu Perinçek ile birlikte Rusya’nın desteği ile başlatıldı. Parametreleri de Putin belirliyor.

Ancak dikkat:

Suriye’de ABD ve Rusya’nın gizli bir anlaşma çerçevesinde birçok noktada beraber hareket ettikleri akıllardan çıkmasın. Alt yapıyı hazırlayan ABD, uygulamaya geçirecek olan Rusya. ABD yeni açılım sürecinde, Türkiye ile YPG arasında kalmak istemiyor. Sanki Rusya sütten çıkmış ak kaşık gibi bu işi çözecek!..

Ahmet Takan’ın yazısı