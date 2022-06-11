Ahmet Takan: Bunu da ‘one minute’ gibi dünya klasikleri arasına sokacağız!

Diplomasi literatürüne bir terim daha girdi; “şaka”. İngilizce karşılığı; “joke”… Hayırlısı ile bunu da “one minute” gibi dünya klasikleri arasına sokacağız!..

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ege adalarını uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan’ı uyarırken “şaka yapmıyorum” diye esti gürledi. Ama, bana bu sözler, şaka gibi geldi. Tam 10 yıldan beri, Yunanistan’ın Ege’de işgal ettiği Türk adalarını yazıyoruz. Türk topraklarına kurdukları askeri üsleri, düzenledikleri tatbikatları fotoğrafları ile yayınlıyoruz. Adalarımızda kuzu çevirme bile yapıp Türkiye’ye meydan okudular, küstahça hakaretler savurdular… Saray iktidarı lal olmuştu…

Yunanistan büyük bir ekonomik krizin içinde. Başbakan Miçotakis sürekli Türkiye’yi tehdit ediyor. Bizdeki durumda malumunuz… Sakın bunlar iç gündemleri değiştirmek için kayıkçı kavgası olmasın?..

Ahmet Takan’ın yazısı