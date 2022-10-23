Ahmet Takan: ‘Bay Kemal, ABD’ye icazet almaya gitti’ iddialarını güvenilir kaynaklara sordum

“Bay Kemal , ABD’ye icazet almaya gitti” iddialarına gelince… Güvenilir kaynaklar sordum, şu bilgiyi aldım;

“ Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcısı Faik Öztrak ile birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye, Ortadoğu, ve Kuzey Afrika sorumlularıyla 2 saatlik bir görüşme yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu konuştu, karşı taraf sadece dinledi ve not aldı. Kılıçdaroğlu, dış politikada Türkiye’de kamuoyuna açık söylediklerinin benzeri çerçevesinde bir konuşma yaptı. Görüşme talebi doğrudan CHP’den gelmişti.”

“Kayıp 8 saat”in sırrı bu mu değil mi bilemem ama şu “icazet “iddialarına da katılmıyorum. Eğer öyle olsaydı, ABD tarafından Türkiye kamuoyuna ufak da olsa bir mesaj gönderilirdi. ABD’nin, Putin’in Tayyip Erdoğan için sahaya inmesine rağmen hâlâ temkini elden bırakmadığın düşünüyorum.

Ahmet Takan’ın yazısı