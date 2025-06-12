Ahmet Hakan'a göre 'çatır çatır' seçim yapıldı: CHP'liyi görevden aldılar algısı yanlış

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a göre tutuklanan CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine başkan vekili olarak AKP’li Eray Karadeniz’in seçilmesi ‘yasal bir durum’.

Ahmet Hakan. Fotoğraf: AA

Bahçetepe ve dört belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı 5 Haziran’da tutuklanan CHP’li Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmıştı.

Mecliste çoğunluğun AKP ve MHP’de olduğu Gaziosmanpaşa Belediyesi’ndeki seçimde dün AKP’li Karadeniz başkan vekili olarak seçildi.

Ahmet Hakan Hürriyet’teki köşesinde dönemin İBB başkanı Tayyip Erdoğan’ın görevi düştükten sonra yapılan seçimde CHP’nin centilmenlik yapmadığını savundu.

Hakan şunları söyledi:

* Peki Erdoğan’ın görevinin düşürülmesinin ardından belediye meclisinde nasıl bir seçim yapıldı? O dönem İBB Meclisi’nde partilerin üye sayısı şöyleydi:

FAZİLET PARTİSİ: 97

ANAP: 54

CHP: 21

DSP: 15

DYP: 3

DTP: 1

BAĞIMSIZ: 5

* Tıpkı bugün Gaziosmanpaşa’da olduğu gibi büyükşehir belediye meclisinde de seçim yapıldı. O dönem CHP şöyle demedi:

“Erdoğan, Refah Partisi’nden halkın iradesiyle seçilmiştir. Yargı kararıyla başkanlığını kaybetti. Madem öyle biz de halkın iradesine saygılı olalım. Halkın iradesini gasp etmeyelim. Karşısına aday çıkarmayalım. Centilmenlik yapalım. Fazilet Partisi’nin adayını destekleyelim.”

* Seçimi kazansaydı, CHP’li isim belediyeyi yönetecekti yani. Millet iradesi, yetki gaspı, centilmenlik falan o zaman CHP’nin umurunda bile değildi.

* Centilmenlik falan olmadı o dönem belediye meclisinde. Çatır çatır seçim yapıldı. Fazilet’in adayı da çatır çatır kazandı.

‘CHP’li görevden aldılar, AKP’liyi getirdiler algısı yanlış’

Hakan, Gaziosmanpaşa’daki seçimi değerlendirirken görevden uzaklaştırma kararının bu ilçeye özgü olmadığını ve bunun yasal gereklilik olduğunu savundu. Hakan şöyle devam etti:

“‘CHP’liyi görevden aldılar, onun yerine AK Partiliyi getirdiler, bu bir irade gaspıdır’ anlatısı da algısı da yanlıştır yani. Kurallar işledi. Yasal olarak yapılması gereken yapıldı. Ve sonuç böyle oldu.”