Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Şu programın binde birini icra etmeye kalksam hiçbir kuvvet beni Rize’ye götüremez

– 45 derece sıcakta Kıbrıs’ta fasılasız temas ve görüşme trafiği içinde geçen iki gün.

– Kıbrıslı gençlerle muhabbet etkinliği.


– Kıbrıs’ta Özgürlük Günü törenleri…

“Biraz dinleneyim” demeden partililerle bayramlaşma.

– Ani bir kararla Rize’deki sel felaketini yerinde incelemek amacıyla Rize’ye doğru yola çıkma.

– Rize’de olay yeri incelemesi…

– Cuma namazını Günaysu Merkez Camisi’nde kılma.

– Selin vurduğu Rize’de halka hitap.

Şunları söylemeden geçemeyeceğim: Şu programın binde birini ben icra etmeye kalksam ayakta uyurum. Sadece Kıbrıs dönüşü en az bir hafta dinlenmek isterim. Hiçbir kuvvet beni Rize’ye götüremez. Diyelim gittim. Rize dönüşü kendime gelmem en az 10 gün alır.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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