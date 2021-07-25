Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım

Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli… Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.

Armağan Çağlayan soruyor:


“Seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı akşamlar sizin evde nasıl geçiyor?”

Selvi Hanım, “Bazen üzülüyoruz, bazen seviniyoruz” diye genel geçer bir yanıtla başlıyor ve ardından da bombayı patlıyor:

“Gerçi çok fazla sevinemedik şimdiye kadar… O da ayrı…”

Acı kahkahalar…

Röportajın en hüzünlendirici bölümü burasıydı.

Ahmet Hakan’ın yazısı

SON HABERLER

Bodrum

20 günlük Bodrum tatilim -tatil denirse- sadece ve sadece neyin nasıl yapılmaması gerektiğini görerek geçti.

FT’nin Erdoğan analizi: Dalkavukları tercih etti

Financial Times (FT) gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ve ‘kayyım rektör’ olarak tarihe geçen Melih Bulu’yu yine bir kararname ile görevden almasını ‘U dönüşü olarak’ olarak tanımladı: “Türkiye’nin güçlü cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta U-dönüşü yaparak hem kötü bir karar aldığını hem de siyasi olarak kırılganlığını gözler önüne serdi.”

Zülâl Kalkandelen: Veganizm, en ilerici devrimci mücadele

Gazeteci-yazar ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülâl Kalkandelen, Türkiye’nin ilk veganlarından. 20’li yaşlarından beri hayvan haklarını savunuyor, veganlığın etik ve politik tercihlerle bağlantısının altını kalın çizgilerle çiziyor. Kalkandelen’in ‘Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü’ adlı kitabı Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayınlandı.

Mamma mia: Vatikan’ın 5 bini aşkın mülkü varmış

Vatikan, 5 bini aşkın taşınmazı olduğunu açıkladı. Bu, İtalya’nın başkenti Roma’nın sınırlarındaki, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız devletin gayrimenkulleriyle ilgili ilk açıklamaydı.