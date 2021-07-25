Ahmet Hakan: Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım

Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli… Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.

Armağan Çağlayan soruyor:

“Seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı akşamlar sizin evde nasıl geçiyor?”

Selvi Hanım, “Bazen üzülüyoruz, bazen seviniyoruz” diye genel geçer bir yanıtla başlıyor ve ardından da bombayı patlıyor:

“Gerçi çok fazla sevinemedik şimdiye kadar… O da ayrı…”

Acı kahkahalar…

Röportajın en hüzünlendirici bölümü burasıydı.

Ahmet Hakan’ın yazısı