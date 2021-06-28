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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rehber tam anlamıyla gazete düşmanı

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı…

“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.


İşte o maddeler:

 Berber, kuaför ve güzellik salonlarında gazete yasağı…

 Spor salonlarında gazete yasağı…

 Kahve ve kıraathanelerde gazete yasağı…

 Çay bahçelerinde gazete bulundurulmasına ilişkin yasak.

 Dernek lokallerinde gazete bulundurma yasağı…

 İnternet kafelerde gazete bulundurma yasağı…

 Halı sahalarda gazete bulundurma yasağı…

 Bilardo salonlarında gazete bulundurma yasağı…

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bu rehber, tam anlamıyla gazete düşmanı bir rehber.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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