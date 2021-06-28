Ahmet Hakan: Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rehber tam anlamıyla gazete düşmanı

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı…
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
İşte o maddeler:
– Berber, kuaför ve güzellik salonlarında gazete yasağı…
– Spor salonlarında gazete yasağı…
– Kahve ve kıraathanelerde gazete yasağı…
– Çay bahçelerinde gazete bulundurulmasına ilişkin yasak.
– Dernek lokallerinde gazete bulundurma yasağı…
– İnternet kafelerde gazete bulundurma yasağı…
– Halı sahalarda gazete bulundurma yasağı…
– Bilardo salonlarında gazete bulundurma yasağı…
Liste böyle uzayıp gidiyor.
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bu rehber, tam anlamıyla gazete düşmanı bir rehber.