Ahmet Hakan: Robert De Niro’nun lokantasında yemenin bir bedeli olmalı

PETROL TÜCCARI GİBİ: 10 gün önce açılmış Nobu. Tatlı bir acemilikleri var çalışanların. Ama ellerinden geleni yapıyorlar. Masamıza bakan garson geldi. “Ne yersiniz?” dedi. Petrol tüccarı bir Arap gibi “Şefe bırakalım tercihi” dedik. Ve Japon mutfağından bildiğimiz bilmediğimiz her türlü yemek önümüzde resmi geçit yaptı. Benim gibi yeni tatlara pek açık olmayan biri için bile enfesti her şey.

TUZLU HESAP: Hanut değil alınteri olduğu için hesabı istedim. Hesap biraz tuzluydu. Robert De Niro’nun lokantasında yemek yemenin bir bedeli olmalı falan diyerek kendimi avuttum. Bu arada öğrendiğim bilgilere göre… Seremonik bir açılış yapacaklarmış. Ekim’de. Çünkü Robert Abi, bir filmin çekimleri sırasında bacağını incitmiş. Onun iyileşmesini bekliyorlarmış. O da gelecekmiş açılışa. Havalı bir edayla “Selam söylersiniz” dedim çalışanlara. Ve çıktım mutlu mesut Nobu’dan.

Ahmet Hakan’ın yazısı