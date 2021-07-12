Ahmet Hakan: O sözlerden çözüm sürecinin yeniden başlayacağı sonucu çıkmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son Diyarbakır gezisinde…
“Çözüm Süreci’ni biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık. Çünkü Çözüm Süreci’ni bunların kötü niyeti, art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı” dedi ya…
“Çözüm Süreci yeniden başlayacak” cümlesini kurmaya meraklı kişilere gün doğdu.
Bilmiş bir edayla…
“Bakın, biz demiyor muyduk? İşte görüyorsunuz. Çözüm Süreci başlayacak” diyorlar.
Çözüm Süreci yeniden başlar mı başlamaz mı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var:
Cumhurbaşkanı’nın o sözlerinden Çözüm Süreci’nin yeniden başlayacağı sonucu çıkmaz, çıkamaz.