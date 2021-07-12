Ahmet Hakan: O sözlerden çözüm sürecinin yeniden başlayacağı sonucu çıkmaz

Bir benzetme yapacak olursak, İkinci Dünya Savaşı sonrası NATO’ya girebilmek için Kore’ye asker gönderdiğimiz konjonktüre benzer bir durumda kendimizi bulmuş gibiyiz. O zaman NATO’dan içeri adımımızı atabilmek için bugün ise ittifak içinde kalmak ve daha da önemlisi önemimizi vurgulayıp, bizim önceliklerimiz konusunda hassasiyet sağlayabilmek için fedakarlık yapmaya hazırlanıyoruz.