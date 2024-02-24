Ahmet Hakan: Murat Kurum’un stratejisi tıkanmış durumda

… araştırmalar gösteriyor ki:

İki aday yenişemiyor. İki aday başa baş durumda.

Yani Murat Kurum’un “polemiğe girmeme” ve “projelere odaklanma” stratejisi, artık tıkanmış durumda.

“Başa baş” kilitlenmesinden kurtulmak için Murat Kurum’un yeni bir şey denemesinin vakti geldi gibi.

“Sadece İstanbul” sloganı, bu zamana kadar çok işe yaradı. Ama bu slogan, galiba işlevini tamamladı.

Dikkat çekici yeni bir çıkışa, etkileyici yepyeni bir söyleme acil ihtiyacı var Murat Kurum’un.

Hatta ve hatta “polemikten uzak durma” kararını bile yeniden gözden geçirebilir.

Ahmet Hakan’ın yazısı