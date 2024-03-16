İddialı bir belediye başkan adayının başına gelebilecek en korkunç durum, bir önceki seçimde neleri vaat ettiğini hatırlamamaktır.

Çünkü eski vaatlerini hatırlamayan bir adayın yeni vaatlerinin ciddiye alınır bir tarafı kalmaz.

“Vaatlerimi hatırlamıyorum”, bir belediye başkanının verebileceği en kötü cevaptır.

“Yapamadım ama bir sor niye yapamadım” tarzı bir cevap bile “hatırlamıyorum” cevabından bin kat daha iyi bir cevaptır.

Birinci hatırlamıyorum Habertürk’te geldi. İkinci hatırlamıyorum Cüneyt Özdemir’de geldi.

Bunun üçüncüsü, dördüncüsü gelirse…

Ekrem İmamoğlu’nda hızlı bir yaldız dökülmesi yaşanabilir.

Ahmet Hakan’ın yazısı