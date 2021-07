Ahmet Hakan: Her alnı secdeye değene güvenilir liman muamelesi yapma anlayışı yerle bir oldu

Alnı secdeye değiyorsa… Korkma.

Dinine, diyanetine bağlıysa… Zarar gelmez.

Allah diyor, Kuran okuyorsa… Olumlu yaklaş.

15 Temmuz, işte bu yaklaşımı darmadağın etti.

Her alnı secdeye değene güvenilir liman muamelesi yapmak, her dinine, diyanetine bağlı olanı zararsız görmek, her Allah diyene, her Kuran okuyana olumlu yaklaşmak…

Anlayışı yerle bir oldu.

Artık bu tür kisveler altında da…

Hıyanetlerin sergilenebileceği, alçaklıkların yapılabileceği, dış mihraklara gönüllü uşaklık edilebileceği görüldü, anlaşıldı.

Ahmet Hakan’ın yazısı