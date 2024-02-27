Ahmet Hakan: DEM konusunda yanlış propaganda

AK Parti yanlısı bazı isimlerin yanlış propagandası şu:

CHP’nin DEM’le yaptığı sınırlı işbirliğini vurgulamak adına Meral Danış Beştaş’ın adaylığını ya önemsizleştiriyorlar ya da görmezden geliyorlar.

Bu durum da şu iki şeye yol açıyor:

– BİR: Meral Danış Beştaş olgusunun gözlerden kaçırılmasına neden oluyor.

– İKİ: DEM seçmenine adres olarak CHP’nin gösterilmesine neden oluyor.

Bu AK Parti açısından yanlış bir propagandadır. Doğru propaganda şudur:

CHP’nin DEM’le yaptığı sınırlı işbirliğine dikkat çektiğin kadar DEM’in İstanbul’da aday çıkardığına da dikkat çekeceksin.

Ahmet Hakan’ın yazısı