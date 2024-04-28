Ahmet Hakan: Bu hakaretleri gördükçe azıcık olsun yüzün kızarıyor mu acaba Fatih?

Fatih Erbakan, iki ithamda bulundu:

– BİR: Hükümet İsrail’e jet yakıtı sattı.

– İKİ: Hükümet Kürecik’i İsrail için kullandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Oysa bakıyoruz ve görüyoruz ki:

İsrail’in utanmak sıkılmak bilmez bakanları, seri halde Erdoğan’a hakaret yarışına girmiş durumdalar.

Saldırıyorlar da saldırıyorlar.

Hiç de öyle…

Jet yakıtı almış gibi bir halleri yok.

Hiç de öyle…

Kürecik’i kullanmış gibi bir halleri yok.

Erdoğan’a karşı geliştirdikleri şeyler şunlar:

Nefret, kin, hakaret, düşmanlık, aşağılama, küfür kıyamet.

Fatih Erbakan’a soralım o zaman:

Bu adamlar rahmetli babana bile etmedikleri hakaretleri Erdoğan’a neden ediyorlar acaba Fatih?

Ahmet Hakan’ın yazısı