Ahmet Hakan: Bizim gazetede bile böyle bir başlık vardı, gözden kaçmış maalesef

Çamlıca’ya yapılan kule için “İstanbul’un sembolü olacak” diye bir haber başlığı görünce biraz kafam bozuldu. Bizim gazetede bile böyle bir başlık vardı, gözümüzden kaçmış maalesef.

Görüntü kirliliğini önlemek ve o rezalet duruma son vermek adına o kulenin yapılması gayet hayırlı olmuştur ama abartmayalım.

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İstanbul; Dubai, Las Vegas falan gibi yeni yetme bir şehir midir ki sembolü bu kule olsun.

İstanbul’un sembolü…

Gözbebeğimiz Ayasofya’dır.

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Tarihin zarafeti Sultanahmet’tir.

Muhteşem Süleymaniye’dir.

Masmavi Boğaz’dır.

Say say bitmez.

Ahmet Hakan’ın yazısı