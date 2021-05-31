Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Bizim gazetede bile böyle bir başlık vardı, gözden kaçmış maalesef

Çamlıca’ya yapılan kule için “İstanbul’un sembolü olacak” diye bir haber başlığı görünce biraz kafam bozuldu. Bizim gazetede bile böyle bir başlık vardı, gözümüzden kaçmış maalesef.

Görüntü kirliliğini önlemek ve o rezalet duruma son vermek adına o kulenin yapılması gayet hayırlı olmuştur ama abartmayalım.

Reklam

İstanbul; Dubai, Las Vegas falan gibi yeni yetme bir şehir midir ki sembolü bu kule olsun.

İstanbul’un sembolü…

Gözbebeğimiz Ayasofya’dır.

Reklam

Tarihin zarafeti Sultanahmet’tir.

Muhteşem Süleymaniye’dir.

Masmavi Boğaz’dır.

Say say bitmez.

Ahmet Hakan’ın yazısı

SON HABERLER

Pandemi günlerinde nefes almak için: ArtContact İstanbul başlıyor

İstanbul, bu yıldan itibaren yeni bir çağdaş sanat fuarına ev sahipliği yapmaya başlıyor; ArtContact İstanbul. Her yıl Mayıs ayı sonunda düzenlenecek fuar, kamusal alanda sanatı ve eserleri yaygınlaştırmayı, gençlerin önünü açmayı ve uluslararası işbirliklerini hedefliyor…

Covid-19 aşıları ‘cinsiyetçi’ mi?

Hem klinik araştırmalar hem de ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verileri Covid-19 aşılarının kadınlarda daha az etkili olabildiğini gösteriyor.