Ahmet Hakan: Ben mi kendimi iyi ifade edemedim yoksa bazıları yanlış anlamaya mı odaklanmış?

Bu Ümitcan denilen alçak herifin haberlerini yaparken…

“Ümitcan şöyle yaptı, Ümitcan yine şüpheli” falan diye başlıklar atıyoruz ya…

Bunu yapmak istemediğimizi anlatmak istemiştim.

“Kadın katili şöyle yaptı, kadın katili yine şüpheli” demenin daha doğru olacağının altını çizmek istiyordum.

Meramım buydu. Anlatmak istediğim buydu.

Ne bir eksik ne bir fazla.

Aklına, fikrine güvendiğim kişilere sordum.

Bazıları mırın kırın etti, bazıları sorun yok dedi.

Ben mi kendimi iyi ifade edemedim?

Yoksa bazıları yanlış anlamaya mı odaklanmış?

Ahmet Hakan’ın yazısı