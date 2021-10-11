Ahmet Hakan: Babacan, ekmeğini hâlâ Erdoğan’lı geçmişi sayesinde yiyor



ALİ Babacan, baktı ki ilgi çekmiyor, baktı ki dikkat merkezi haline gelemiyor, baktı ki olmuyor, baktı ki kulak veren bulamıyor…

Kendisine bir yol buldu.

Şöyle bir yol: “Siz bilmezsiniz, biz Erdoğan hükümetlerinde bakanlık yaparken neler çektik neler” tarzında bir itirafçılık.

İçine girdiği pozisyon bu oldu.

Bu pozisyon, çok tehlikeli bir pozisyondur.

Bir kere buraya düşersen…

Buradan çıkamazsın.

Sana hep itirafçı muamelesi yaparlar.

Nitekim öyle de oldu.

Sanki başka hiçbir sermayesi yokmuş gibi artık sadece bu muameleyi görüyor.

Erdoğan hükümetlerinde neredeyse Erdoğan’dan bile daha etkin hüküm sürmüş bir adamın içine düştüğü şu trajediye bakar mısınız?

Kendisine ancak geçmiş dönemlerle ilgili bir ifşaat da bulunduğu zaman kıymet veriliyor.

Erdoğan sayesinde keşfedildi.

Erdoğan sayesinde adı duyuldu.

Erdoğan sayesinde bir yerlere geldi.

Erdoğan’dan yolunu ayırdı.

Fakat ekmeğini hâlâ Erdoğan’lı geçmişi sayesinde yiyor.

Ahmet Hakan’ın yazısı