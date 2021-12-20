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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: Türkiye’de siyaset normal akışında ilerlemiyor

Türkiye’de siyaset normal akışında ilerlemiyor. İktidar partisi ve ortakları muhalefeti “hain” olmakla suçluyor. “Kandil’den (PKK’dan) emir almakla” itham ediyor. Ve bu söylemleri, kendisine bağlı, bağımsız olmayan medyası ile köpürterek topluma servis ediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir siyaset düzeni, böyle bir düşmanlaştırma göremezsiniz. Hele gelişmiş demokrasilerde -bırakın iktidar partisini- hiç kimse böyle bir suçlama ve ithamda bulunamaz. Böyle bir demeç, ağır yükümlülük ve aynı zamanda siyasi ve hukuki sorumluluk isteyen iştir. Söyleyene, sözlerinin hesabını ve ispatını sorarlar.

Türkiye’de ise bir komplocu siyaset ve o siyasetin üretim merkezleri var. Onların temel görevi, iktidarı sürekli tepede ve koltukta tutmaktır. Bunun için her türlü yalan, saptırma, yönlendirme, suçlama, iftira serbesttir.


Ahmet Gürsoy’un yazısı

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