Ahmet Gürsoy: Gençler hayal kuramıyorsa Türkiye hayal kuramıyor demektir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şu sıralar gençlerle buluşup konuşuyor. Yeniçağ’ın manşetine göre, bu buluşmada gençler, içinde bulundukları durumu Akşener’e anlatmışlar. Ortada içler acısı hazin bir manzara var.

Haberde gençler şöyle diyor: “Geleceğim yok, hayal kuramam. Bir şeylere sahip olmak istesem de olamayacağıma inanıyorum…”

Sadece bu cümle, Türkiye’nin içine düşürüldüğü kahredici gerçeği açıklamaya yetiyor.

Eğer Türkiye’de gençler hayal kuramıyorsa, Türkiye, ülke olarak kendisi de hayal kuramıyor demektir.

Ahmet Gürsoy’un yazısı