Ahmet Gürsoy: F-35’den daha büyük zararımız var

Asıl kaybı, S-400 kararı verirken yaptık. Türkiye’yi yönetenler, S-400 kararıyla ne amaçlarına ulaştılar, ne de Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşıladılar.

S-400’lerden zarar ettik.

Depoda bekletmekteyiz. Verdiğimiz dolarlar heba oldu.

F-35’den daha büyük zararımız var. Hem parça üretiminden kazanacaklarımız elimizden gitti, hem de Abd’nin Caatsa yaptırımlarıyla karşılaştık ve hem de parası verdiğimiz, üretiminde alın terimiz olan uçakları alamaz hale geldik. Yetmedi bir de caatsa yaptırımları dolayısı ile F-16’ları almamız bile tehlikeye düştü.

Size bir şey söyleyeyim mi? Doğru çalışan bir siyasal sistemiz ve hukuk sistemimiz olsaydı, Türkiye’yi böylesine büyük zarara uğratan iktidar, hem yerinde kalamazdı ve hem de kendisinden bunun hesabı sorulurdu.

Ahmet Gürsoy’un yazısı