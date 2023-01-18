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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Gürsoy: Bahçeli’yi nasıl yorumlayalım?

Bahçeli yine seçimi işaret etti. Gün önermedi, ama ay belli: Mayıs. Lakin son dönemlerin ünlü laf çevirme işlemlerine o da katıldı.

Hani AKP Genel Başkan Yardımcısı biri vardı ve İstanbul Belediye seçimlerinin iptali için gerekçe uydurmak için ilginç bir söz söylemişti ya.


Neydi o?

“Hiçbir şey olmamışsa da bir şey olmuştur.”

Bahçeli de benzer bir cümle kuruyor: “Erken seçim değil, güncelleme.”

Hava yağmurlu değil, gökten su dökülüyor demek gibi bir şey.

Seçimi, olması gereken tarihten önce yapıp “güncelleyince” erken olmaktan çıkıyor sanki. Geriye mi gidiyor acaba?

Yoo! Haziran’dan Mayıs’a geliyor.

Geriye gitmiyor öne geliyor. Bu durumda erken olmamış mı oluyor?

Mantıkçılara sormak lazım. “Hiçbir şey olmamışsa, bir şey mutlaka nasıl olabiliyor?

Ahmet Gürsoy’un yazısı

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