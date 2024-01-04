Ahmet Çakar TFF başkanının suç duyurusu üzerine ifade verdi

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin suç duyurusu üzerine savcılığa ifade verdi.

Ahmet Çakar. (AA)

TFF Başkanı Büyükekşi, Çakar’ın kendisiyle ilgili sözleri nedeniyle ‘6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet’ ve ‘hakaret’ suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.

AA’nın haberine göre Çakar, avukatıyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Savcılığa ifade veren Çakar, çıkışta gazetecilere “Türk yargısına, sayın savcılara, hakimlere güveniyorum. Şikayet edildik. İfademizi verdik ve çıktık” dedi.