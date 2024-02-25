Ahmet Çakar: Penaltı kararı yanlış

Maç bitmek üzereydi ki VAR yardımıyla gelen bir penaltı var.

Çok detaylı baktığımızda Kasımpaşalı oyuncu topa kolunu uzatıyor ama değip değmediğini çok net göremiyoruz. Ama kanaatimce temas yok.

Dolayısıyla da penaltı yanlış karar.

Ahmet Çakar’ın yazısı