Ahmet Çakar: Okan Buruk takımla çok oynamış

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Okan Buruk takımla çok oynamış, sistemle oynamış. Mesela Yunus’un nerede oynadığı, ne yaptığını bilen yok. Sanırım futbolcular da bu sisteme alışmakta zorluk çektiler. İlk yarının son dakikasında Bodrum 10 kişi kalınca Galatasaray’ın işi rahatladı. İlk devre topa hakim olan Galatasaray’dı ama pozisyon üretememişlerdi. İkinci yarı ise sonradan oyuna giren Batshuayi’nin kafa vuruşuyla öne geçtiler ve ardından da en az 3-4 net pozisyonu cömertçe harcadılar.

Maçın kırılma anı belki de Ege’nin oyundan atılmasıydı. Karar kesinlikle doğru. Daha önceden sarı kartı vardı, ilk yarının son dakikasında da atağa kalkan Torreira’nın topuğuna bastığı için haklı olarak ikinci sarı karttan kırmızıyı yedi. Fakat aynı hakem, ilk devrede Barış Alper Yılmaz’ın rakibini dirseğiyle durdurmasına hiçbir şey vermedi. Belki de maçtaki tek hatası bu.

Ahmet Çakar’ın yazısı