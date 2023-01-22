Ahlat Ağacı davasında gerekçeli karar açıklandı: ‘Acı bir çelişki ve tuhaf bir ironi’

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’a, 2018’de gösterime giren Ahlat Ağacı filminde, yazar Polat Onat’a ait ‘Su Katılmamış Taşralı’ metnini izinsiz kullandığı gerekçesiyle açılan davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Görsel: Ahlat Ağacı

Ceylan’ın 71. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü için yarışan Ahlat Ağacı filminde ‘Taşra ve Edebiyat Sempozyumu’na katılmak istemeyen bir yazarın mektubu’ bölümünde, Polat Onat’a ait ‘Su Katılmamış Taşralı’ metnini izinsiz kullandığı gerekçesiyle açılan davanın gerekçeli kararı önceki gün açıklandı.

Kararda ‘eylemin niteliği, gerçekleşme şekli, mektubun film içinde kullandığı bölüm, mektubun filmin anlattığı hikayeye etkisinin büyük olması, bu sahneyi senaryodan çıkarttıklarında dramatik yapının zarar görecek olması, olay örgüsünün kırılmasına yol açacağından, esere tecavüzün tespitine ve maddi-manevi tazminat talebinin kabulüne karar verildiği’ belirtildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’ten Mehmet S. Aman’a konuşan yazar Polat Onat, ‘buruk bir sevinç yaşadığını’ söyledi: “Gönül isterdi ki dava sürecine gerek kalmadan, karşılıklı iyi niyetle, hakkaniyetli bir şekilde çözülebilseydi. Çünkü ’Taşralı genç bir yazarın yaşadığı sıkıntı ve çıkışsızlıkları’ anlatan önemli bir filmde, ‘Taşralı bir yazarın eserini izinsiz kullanarak hak ihlali yapıldığının’ mahkeme kararıyla ispatlanması, acı bir çelişkiyi ve dahası tuhaf bir ironiyi barındırıyor.

Netice itibariyle böylesi tatsız bir olayın öznelerinden birisi olmaktan hoşnut değilim. Süreç dâhilinde böyle bir konumda bulunmaya mecbur kaldım. Fakat en azından Ahlat Ağacı filminde hakkımda iddia edildiği gibi ‘Toplum önünde konuşmaktan korkan toy bir genç’ olmadığımı ortaya koymaktan memnunum. Haklı olduğum bir konuyu, herkes karşı olsa da ısrarla savunmayı, en az, edebiyat alanındaki mutlak sessizlik prensibim kadar değerli kabul ederim. Edebiyat hususunda münzevi bir anlayışı savunan taşralı bir yazarın, telif konusunda mevcut kanuni hakkını aramaktan kaçınacağı ön kabulünün yanlışlığını ispatlayabildiysem ne mutlu bana.”