Ağzından tüfekle vurulan köpeğin dili parçalandı: Sokakta yaşaması mümkün değil

Hatay’da öğretmen Fatma Betül Yalım’ın arazide düzenli olarak beslediği sokak köpeği, av tüfeğiyle ağzından vurulmuş halde bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Yalım, sürekli sahipsiz hayvanlara besleme yaptıkları Kisecik Mahallesi’nde yaralı halde bir köpeğin bulunduğu bilgisi üzerine olay yerine gittiğini anlattı.

‘Lili’ adını verdikleri köpeğin durumunu gördüğünde çok üzüldüğünü belirten Yalım, şöyle konuştu:

“Lili yerde hareketsiz duruyordu ve ağzından kan geliyordu. Acilen arabamızla alıp veteriner kliniğimize getirdik. Müdahaleler sonucunda da dili dikildi ama büyük bir kısmını kaybetti. Şu an için çok uzun bir tedavi süreci bekliyor. Lili’nin sonrasında sokakta yaşaması mümkün değil.”

Yalım, köpeği bu hale getiren veya getirenlerin bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Veteriner Hekim Azime Doğruer ise Lili’nin kendilerine ilk geldiğinde durumunun çok ağır olduğunu söyledi.

Lili’nin uzun sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuşmasını beklediklerini aktaran Doğruer, hayatı boyunca bakıma ihtiyaç duyacağını kaydetti.