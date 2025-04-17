Ağızdaki piercing'ler diş ve damak sağlığını bozabilir

Ağızdaki piercing’ler, dişlerde kırık ve çatlaklara, diş eti çekilmesine, enfeksiyona ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

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Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seda Altop, piercing’i olanların ağız hijyenine daha fazla özen göstermesi gerektiğini söyledi.

Özellikle gençler arasında yaygın olan dil, dudak ve yanak piercing’lerinin ağız ve diş sağlığı açısından bazı riskleri var. Altop, “Kullanılan metalin kalitesine göre oral mukozada alerjik reaksiyonlar görülebilir” dedi.

Piercing’lerin dişlere sürekli temas etmesi nedeniyle çatlak veya kırıklara yol açabileceğini belirten Altop, şöyle devam etti:

“Diş eti hasarı, dilde parestezi (batma, karıncalanma, uyuşma) ve dokularda enfeksiyon gelişebilir. Takının kazara dokulara takılması sonucu ağız içi dokularda yırtılma veya travma oluşabilir. İşlemin yapılması sırasında sterilizasyon kurallarına uyulmazsa, Hepatit B, Hepatit C ve HIV gibi bulaşıcı hastalıkların yayılması söz konusu olabilir. Konuşma ve çiğneme fonksiyonunda zorluk gelişebilir.”

Enfeksiyon belirtilerine dikkat

Altop piercing’i olanlara şu hatırlatmaları yaptı:

* Dişlerininizi düzenli olarak fırçalayın, diş ipi ve ağız duşu kullanın.

* Piercing bölgesinin hijyenine özen gösterin. Şişlik, ağrı, hassasiyet veya enfeksiyon belirtilerine karşı dikkatli olun.

* Herhangi bir şikayet durumunda derhal diş hekimine başvurun. Düzenli diş hekimi kontrollerini de ihmal etmeyin.