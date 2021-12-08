Afyonkarahisar’da sokak köpeğini arabayla ezip üzerine duba fırlatan iki kişiye adli ve idari işlem

Japonya’dan iki yıl önce Türkiye üzerinden gizlice Lübnan’a kaçan ve o zamandan bu yana suçsuzluğunu ispatlamaya çalışan eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn, ”Bir gün benim yüzümden Türkiye’de yargılananlarla tanışmak isterim” dedi.