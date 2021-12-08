Afyonkarahisar’da sokak köpeğini arabayla ezip üzerine duba fırlatan iki kişiye adli ve idari işlem uygulandı.
AA’nın aktardığına göre Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 37 yaşındaki esnaf A.T. iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen, sokak köpeğinin önce arabayla ezilip sonra üzerine duba fırlatıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, köpeği ezenin minibüs sürücüsü 37 yaşındaki M.I., dubayla vuranın ise 61 yaşındaki F.I. olduğunu belirledi.
Ekipler, Sinanpaşa savcılığının talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle M.I. ile F.I hakkında adli ve idari işlem yaptı.