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Yaramazlara biraz batar!

Afyonkarahisar’da bulunan Roma dönemine ait çömleklerde insan kemikleri çıktı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bulunan lahitten çıkan dört çömlek kül kabı Müze Müdürlüğü’nde açıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın Müze Müdürlüğü yetkililerinden aktardığına göre, detaylı çalışmada çömleklerin, M.S. 1-2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Roma dönemi eseri olduğu belirlendi.


Müdürlükte inşaatın yapıldığı arsanın sahipleri ve avukat nezaretinde açılan çömleklerin içinden insan kemikleri çıktı.

TOKİ Mahallesi’nde 3 Nisan’da bina inşaatı için temel kazıldığı sırada, kepçe operatörü tarafından lahit bulunmuştu.

Lahit, Müze Müdürlüğü görevlileri ve polisin gözetiminde iş makineleri yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılmıştı.

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Akşam Postası / 11 Nisan 2023

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