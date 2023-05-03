AFP’nin Türkiye ofisi çalışanları greve çıktı

Agence France-Presse (AFP) Türkiye ofisi çalışanları, toplu iş sözleşmesi sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine greve çıktı.

Fotoğraf: Twitter/@TGS_org_tr

TGS üyeleri bu sabah gazeteciler ve siyasi parti temsilcileriyle AFP’nin İstanbul Şişli’deki ofisi önünde toplandı. AFP ofisinin yer aldığı binaya ‘Bu işyerinde grev vardır’ pankartı asıldı.

❝Sadece işimizi özgürce yapmak değil, aynı zamanda hakkımızı da almak istiyoruz❞#AFPdeGrevVar pic.twitter.com/hauwA3XZX5 — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) May 3, 2023

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, basın açıklamasında grev kararını okudu. Durmuş, AFP’de yaklaşık beş ay önce başlayan TİS görüşmelerinde Türkiye’deki ekonomik krizi işveren temsilcilerine kalem kalem anlattıklarını söyledi.

Buna rağmen verilen ücretin erimesini engelleyecek önerilerini kabul edilmediğini belirten Durmuş, “Bizler AFP işvereninden ücretlerimizi avroya çevirmesini talep ettik, bu teklifimizin kabul edilmeyince en azından Türk Lirası’ndaki erimeyi karşılayacak bir koruma mekanizması istedik. Ancak bu teklifimiz de kabul edilmedi” dedi.

AFP çalışanlarının ücretlerinin avro bazlı olarak bile üç yıl öncesine göre yarı yarıya düştüğünü ifade eden Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı: “Gazetecilerin özgürce yazabildikleri, sansüre, baskıya maruz kalmadıkları, haklarını alabildikleri günlerine getirene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.”