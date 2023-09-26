Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı: Özel ödül Merve Dizdar’ın

Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu sezonun adayları belli oldu. Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibiyse oyuncu Merve Dizdar oldu.
Bu yıl 25’inci kez verilecek ödüller için belirlenen adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve usta sanatçı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Tangün, Afife Tiyatro Ödülleri’nde her yıl daha iyisini ortaya koymak için çalıştıklarını vurgulayarak, bu yıl başvuru sisteminde değişikliğe gittiklerini söyledi: “Önümüzdeki sezondan itibaren tiyatrolar oyunlarının değerlendirilmeye alınması için sistem üzerinden kendileri başvuru yapabilecekler.”
Özel ödüller
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Cevdat Çapan’ı, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’neyse ‘Güzel Son’ isimli oyunuyla Hakan Tabakan’ı layık gördü.
Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü ‘1923 Müzikali’ kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise oyuncu Merve Dizdar olarak açıklandı.
Adaylar
Yılın en başarılı oyunu
İstanbul Şehir Tiyatroları – Cadı Kazanı
İstanbul Şehir Tiyatroları – Fosforlu Cevriye
İstanbul Şehir Tiyatroları – Tartuffe
Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu – 1984
Tiyatro.in – Kim Bu Ben
Yılın en başarılı yönetmeni
Engin Hepileri
Murat Daltaban
Yelda Baskın
Yiğit Sertdemir
Yılın en başarılı kadın oyuncusu
İpek Türktan
Özlem Zeynep Dinsel
Selen Öztürk
Yeşim Koçak
Yılın en başarılı erkek oyuncusu
Adem Mülazim
Hakan Gerçek
Meriç Rakalar
Murat Garipağaoğlu
Onur Ünsal
Bu yıl 3 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak ödül töreninde ayrıca ‘yardımcı kadın oyuncu’, ‘yardımcı erkek oyuncu’, ‘sahne tasarımı’, ‘giysi tasarımı’, ‘sahne müziği’, ‘ışık tasarımı’, ‘hareket düzeni (koreografisi’ ve ‘genç kuşak sanatçısı’ kategorilerinde ödüller verilecek.
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