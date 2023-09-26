Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı: Özel ödül Merve Dizdar’ın

Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu sezonun adayları belli oldu. Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibiyse oyuncu Merve Dizdar oldu.

Bu yıl 25’inci kez verilecek ödüller için belirlenen adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve usta sanatçı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Tangün, Afife Tiyatro Ödülleri’nde her yıl daha iyisini ortaya koymak için çalıştıklarını vurgulayarak, bu yıl başvuru sisteminde değişikliğe gittiklerini söyledi: “Önümüzdeki sezondan itibaren tiyatrolar oyunlarının değerlendirilmeye alınması için sistem üzerinden kendileri başvuru yapabilecekler.”

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Özel ödüller

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Cevdat Çapan’ı, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’neyse ‘Güzel Son’ isimli oyunuyla Hakan Tabakan’ı layık gördü.

“25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri” adayları açıklandı

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü ‘1923 Müzikali’ kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise oyuncu Merve Dizdar olarak açıklandı.

Adaylar

Yılın en başarılı oyunu

İstanbul Şehir Tiyatroları – Cadı Kazanı

İstanbul Şehir Tiyatroları – Fosforlu Cevriye

İstanbul Şehir Tiyatroları – Tartuffe

Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu – 1984

Tiyatro.in – Kim Bu Ben

Yılın en başarılı yönetmeni

Engin Hepileri

Murat Daltaban

Yelda Baskın

Yiğit Sertdemir

Yılın en başarılı kadın oyuncusu

İpek Türktan

Özlem Zeynep Dinsel

Selen Öztürk

Yeşim Koçak

Yılın en başarılı erkek oyuncusu

Adem Mülazim

Hakan Gerçek

Meriç Rakalar

Murat Garipağaoğlu

Onur Ünsal

Bu yıl 3 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak ödül töreninde ayrıca ‘yardımcı kadın oyuncu’, ‘yardımcı erkek oyuncu’, ‘sahne tasarımı’, ‘giysi tasarımı’, ‘sahne müziği’, ‘ışık tasarımı’, ‘hareket düzeni (koreografisi’ ve ‘genç kuşak sanatçısı’ kategorilerinde ödüller verilecek.