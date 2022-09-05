Afganistan’da Rus büyükelçiliği önünde bombalı saldırı: İki çalışan hayatını kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki bir intihar bombacısının Rus büyükelçiliğinin girişi yakınında üstündeki patlayıcıları patlatması sonucu iki Rus büyükelçiliği personelinin öldüğünü ve 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Saldırının gerçekleştiği bölgenin polis şefi Mevlevi Sabir, Reuters’a “Saldırgan, hedefe ulaşamadan Rus büyükelçiliği korumaları tarafından vurulup öldürüldü” açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, kimliği belirsiz bir militanın Kabil saatiyle 10:50 sıralarında büyükelçiliğin konsolosluk bölümünün girişine yakın bir yerde üstündeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini belirtti. Bakanlık, “Saldırı sonucunda diplomatik misyonun iki çalışanı hayatını kaybetti. Afgan vatandaşlar arasında da saldırıdan zarar görenler var” dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken; Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da patlamayla ilgili olarak “Tabii ki bu bir terör eylemidir, kesinlikle kabul edilemez. Böyle bir terör eylemini şiddetle kınıyoruz” dedi.

Rusya, Taliban’ın ülkeyi ele geçirmesinden beri Kabil’de büyükelçilik bulunduran birkaç ülkeden biri. Moskova, Taliban hükümetini resmi olarak tanımasa da yetkililerle benzin ve diğer malların tedarik edilmesiyle ilgili temaslarda bulunuyor.