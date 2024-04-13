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Yaramazlara biraz batar!

AFAD: Teleferik kazasına kırık vida neden oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya’daki teleferik kazasına kırık bir vidanın neden olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi’nde direklerden birisi devrilmişti.


Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki sekiz kişi kayalık alana düşmüş ve yaralılardan birisi hayatını kaybetmişti.

AFAD Başkanı Memiş, kazanın nedenine ilişkin ilk bilgileri verdi:

“Gözlemlerimize göre teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli merciler ayrıca yapacaktır.”

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