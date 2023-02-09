AFAD, EMO’nun destek önerisini reddetti; tepki gösteren CHP’li Özel’e çattı

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) çadır/konteyner kentlerin tesisatı ve elektrifikasyonu için destek verme talebi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından reddedildi.

AFAD başkanı, tepki gösteren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’e Twitter’dan sataşınca EMO yanıt vererek Özel’i doğrulaldı.

Adıyaman. (Fotoğraf: AA)

CHP’li Özel, Twitter’dan EMO’nun talebinin AFAD tarafından reddedildiğini öğrendiğini yazarak şunları dedi: “AFAD’ın kararı kabul edilemez. Gün husumet değil dayanışma günüdür. Karar gözden geçirilmelidir.”

Bunun üzerine AFAD Başkanı Yunus Sezer, ‘iddiaları araştırdıklarını, öyle bir yazı ya da talebin gelmediğini’ iddia etti.

Sezer ayrıca, Özel’i ‘çalışmaları oyalamak’la suçladı: “Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık. Şimdi işimizin başına dönüyoruz.”

Sayın vekilin iddalarını araştırdık, ancak ne öyle bir yazı, ne de bir talep var.



Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık.



Şimdi işimizin başına dönüyoruz. https://t.co/TiBkmvvDNZ — Yunus Sezer (@Yunus_Sezer_) February 9, 2023

Bunun üzerine EMO, Yunus Sezer’in tweet’ine cevap vererek talebin sözlü reddedildiğini, yazılı olarak bildirilmesi ve gözden geçirilmesi için de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileriyle bugün (9 Şubat 2023) yapılan görüşmelerde talebimizin reddedildiği sözlü olarak bildirilmiştir. Yazılı olarak bildirilmesi ve gözden geçirilmesi talebiyle sürdürülen görüşmeler devam etmektedir.https://t.co/ENagTaGipk — Elektrik Müh Odası (@emoorgtr) February 9, 2023

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Depremlerde ölü sayısı saat 16:48 itibariyle 16 bin 170’e yükseldi.