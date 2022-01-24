AFAD: 5 bin 206 kişi yurtlarda misafir ediliyor

‘Tehlikeli ırk’ diye nitelenen köpek türlerinin kısırlaştırma ve çip taktırma işlemleri için verilen altı aylık süre doldu. Birçok kişi yasal düzenlemeyle getirilen ‘mecburiyetleri’ yerine getirirken maddi zorluk başta olmak üzere farklı gerekçelerden dolayı kısırlaştırma ve diğer işlemleri yapamayanlar ise 11 bin TL’lik cezayı ödememek için hayvanları sokaklara bırakmaya başladı.