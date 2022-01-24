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Yaramazlara biraz batar!

AFAD: 5 bin 206 kişi yurtlarda misafir ediliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Samsun, Şanlıurfa ve Sivas’ta 5 bin 206 kişinin yurtlarda misafir edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışları nedeniyle kapanan yolların açılması ve yolda kalanların barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD, karayolları, jandarma, 112, belediyeler, il özel idare ve Türk Kızılay ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.


Yedi kentte 5 bin 206 kişinin yurtlarda misafir edildiği belirtilen paylaşımda, meteorolojik uyarılar takip edilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istendi.

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