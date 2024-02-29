Adobe, müzik dünyasına el atıyor

Adobe, herhangi bir profesyonel ses deneyimi olmayan kişilerin, müzik oluşturmasına ve özelleştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan üretimsel yapay zeka aracını tanıttı.

Project Music GenAI Control.

Project Music GenAI Control adı verilen araç, kullanıcıların metin komutlarını kullanarak müzik oluşturmasına ve ardından özel düzenleme yazılımına geçmeden bu sesi düzenlemesine olanak tanıyor.

Webrazzi’nin haberine göre kullanıcılar, bu aracı kullanarak tempo, yoğunluk, tekrar eden kalıplar ve yapı gibi istemleri ayarlayabiliyor.

Aynı zamanda bir parçayı alıp dilediğince uzatabiliyor.

University of California ve Carnegie Mellon’daki araştırmacılarla iş birliği içinde geliştirilen Project Music GenAI Control, ilerleyen dönemde herkesin kullanımına açılabilir.

Ancak Adobe’nin ses ve video yapay zeka araştırmaları başkanı Gautham Mysore, platformun henüz bir kullanıcı arayüzüne bile sahip olmadığını, şimdilik araştırma aşamasında olduğunu söyledi.