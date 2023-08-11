Adnan Gümüş: Okullar ve üniversiteler yerine tekke tarikatlar

İnsanın tinsel alanı, doğru bilgi, doğru karar, doğru eylem olanak ve başarısı, kısaca erdeme, bilgeliğe giden yol yöntem bilgi sevgisi felsefedir, onun disiplinleridir, ondan doğan bilimlerdir, bilim akıl temelli sağduyudur, tüm bunların yaşanması ve yaşama geçirilmesi, insanın kendini gerçekleştirmesi, kendisi ve dostları için bir şeyler yapması, üretmesi bilimdir, sanattır, estetiktir.

İnsanın rehberi kendi aklı, bilimi, sağduyusunu geliştirmektir. Bu da felsefedir, bilimdir, etik estetik sanattır ki, çocuğun ve toplumun bu gelişim ve başarıları okullardan ve üniversitelerden geçer. Öğretmenlerden, bilim kişilerinden, filozoflardan, sanatçılardan, aydınlardan, eleştirel düşünceden geçer.

AKP ve MEB, kendine ve topluma öğretmeni, öğrenmeyi, bilgiyi değil şeyhi, şıhı, dedeyi, tekkeyi rehber sayıyor, dinciliği merkeze almış, daha ötesi “tasavvuf ve tarikatçılığı” aklın bilimin felsefenin yerine geçirmeye çalışıyor; gerek içeriklerde gerekse atama yükseltmelerde dinciliği tarikatçılığı öncelikli ölçüt haline getirmiş bulunuyor. Nakşiler, onarın çeşitli kolları, Ahmet Yesevi’ye kadar götürülüp Ensar, Menzil, Nurcu, Işıkçı, Süleymancı… memlekete rehber sayılıyor.

Adnan Gümüş’ün yazısı