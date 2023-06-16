Adnan Gümüş: 23 milyon çocuktan kaçı tatile çıkabilecek?

Yoksul öğrencinin boş zamanı zorunluluklardan kurtulduğu zamandır. Yoksul mevcut zaman ve mekanından kurtulabiliyor mu, yoksa okul da olmayınca daha da mı oraya sıkışıyor?

Orta ve üst sınıfları bir yana bıraksak bile, geriye kalan 20 milyon ne halde? Ekseri çoğunluk ne gezi ne sinema tiyatro ne müze ne dağ orman ne coğrafya ülke, ne tarih kültür ne de kitap dergi, ne de nitelikli arkadaş oyun olanağı bulabiliyorlar; kendi mevcut zamanlarını ve mekanlarını tatil edemiyor, onun içine sıkışıp kalıyor, daha da köreliyorlar; ancak kendi aile/etnisite/din zaman ve mekanlarını yaşayabiliyorlar. Ya da kendi apartman dairelerine, dört duvara sıkışmış büyük bir boşluk?

Serbest zaman boşluk değil özgürlük demektir, özgürlük olanak demektir, olanak yoksa, irademizi hayallerimizi gerçekleştirecek olanaklar yoksa geriye büyük bir kaybedilmiş boşluk kalır, dahası o boşluk neyle doldurulmuşsa, o içerikler, o ezimler kalır.

“Okul sınıfından” çıktık da “sosyal sınıftan” çıkılabiliyor mu; zümrelerden çevrelerimizden çıkabiliyor muyuz? Çocuk ve insanların okul tatil edilirken sosyal çevresi de tatil edilebiliyor mu, daha geniş bir çevreye, tatile çıkabiliyor mu, tatile çıkabiliyor muyuz?

Adnan Gümüş’ün yazısı