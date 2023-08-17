Adnan Dinçer: Transfer dönemindeki yanlış değerlendirmeler

Genelde bunu transfer ayı ile iç içe düşünürüz. Oysa çok yanlış bir değerlendirmedir bu! Yeni sezona, özellikle günümüzde yönetimler kendi stratejilerine uyan oyuncuları alırken menajerlerin de etkisiyle yeni transferler yaparlar. Bol reklamı yapılan bu ortamda asıl olan kadro kuruluşu ve sezon başı çalışmalarıdır. Bu bir yılın oluşumunun yani alınacak sonucun umududur! Şimdi anımsarlar mı bilmem ama geçmişte spor akademisinde öğrencilerime teknik adam olduklarında en bilimsel çalışmanın önemi olarak bu gerçeğin üstünde çok dururdum. Hatta iyi öğrensinler diye soruların çoğunu buraya hapsederim. Daha da ileri giderek kendi ekolümden yapamazlarsa öğrenci bırakırdım ikmale! Amacım onların iyi olmaları ve akademik futbol gerçeğini kavramalarıydı. Hiç unutmam. Milli forma verdiğim ünlü bir futbolcumu da bir yıl bekletmiştim. O şimdi iyi bir teknik direktör!

Adnan Dinçer’in yazısı