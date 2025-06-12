Adıyaman'ın yüzen adaları 'bir daha yüzebilsin' diye sabitleniyor

Adıyaman’da Çat Barajı’ndaki tescilli tabiat varlığı yüzen adalar ‘korunmak’ amacıyla sabitleniyor.

Fotoğraflar: AA

Büyüklükleri 50 ila 500 metrekare arasında değişen, rüzgar gibi dış etkenler nedeniyle kıyıya sürüklenip kıyıya oturmuştu.

Çelikhan Kaymakamlığı ve Adıyaman Üniversitesi’nin adaların ‘yüzen’ özelliğini korumak amacıyla hazırladığı proje Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandı.

Onayın ardından harekete geçen ekipler ilk olarak barajda yüzen ve yaklaşık 80 metrekare büyüklüğündeki bir adayı teknelerle belirlenen yere yüzdürdü.

10 metrekarelik alanda hareket edebilecek

Uzman gözetimindeki çalışmada ‘çevre dostu özel karışımlar’la üretilen beton bloklar, çelik halatlar, çelik hasırlar ve zincirler kullanılarak ada sabitlendi. Sabitleme adanın 10 metrelik bir alan içerisinde kontrollü hareket etmesine imkan tanıyor.

Sağlıklı olan diğer adacıklar da aynı yöntemle sabitlenecek.

Projenin koordinatörü Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, AA’ya şunları söyledi:

“Yüzen adaların yaklaşık üç bin yılda oluştu. Rüzgarın etkisi ve suyun alçalıp yükselmesiyle baraj kenarlarına yaklaşıp kıyıya oturdu.

Biz de ‘Son kalan yüzen adaları en azından kurtaralım’ diye harekete geçtik ve Çelikhan Kaymakamlığı’yla bu projeyi hayata geçirdik.

İnşallah yüzen adaları bu şekilde kurtarmayı başaracağız.

Bu yüzen adalar çevre dostu olup karbon tutmaktadırlar. Karbon tuttuklarından dolayı havaya zarar vermemekte. O yüzden projeyi çok önemsiyoruz.”