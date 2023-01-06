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Yaramazlara biraz batar!

Adıyaman’da Roma dönemine ait 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışması sırasında oda mezarda Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğu değerlendirilen beş insan iskeleti bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında yapımı devam eden Kahta-Sincik yolunun 21’inci kilometresinde iş makinesiyle kazı yapıldığı esnada insan iskeletleriyle karşılaşıldı.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, oda mezar içerisinde beş insan iskeleti bulunduğunu tespit etti.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, iskeletlerin Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

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Akşam Postası / 6 Ocak 2023

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