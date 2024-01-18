Adıyaman’da 4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman’da saat 23:37’de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın aktardığına göre, merkez üssü Sincik olan depremin derinliği 7,1 olarak kaydedildi.