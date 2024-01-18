Adıyaman’da 4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman’da saat 23:37’de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın aktardığına göre, merkez üssü Sincik olan depremin derinliği 7,1 olarak kaydedildi.
Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’e ait uzay aracı Axiom Mission 3 (Ax-3), NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.
Adıyaman’da saat 23:37’de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’a göre Türkiye’de enflasyon beklenenden daha hızlı gerileyebilir.
Galatasaray, Ümraniyespor’u 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat, 2022’de ihraç edilen 32 milyon ton atığın en fazla Türkiye’ye gönderildiğini açıkladı.