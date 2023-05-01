Adile Naşit’in tepsisi çalındı: Çayları gerçek mi sandınız?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Adile Naşit heykelinin çay tepsisinin çalındığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Bolu Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına koyulan heykellerden biri olan Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı.

Belediye Başkanı Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olaya tepki gösterdi:

“Kanal Yolu projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Geri zekalılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim! Uyarıyorum! O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim!!!”