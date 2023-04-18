Adı Kayıp: Gözaltında işkenceyle öldürülen Ali Uygur’un hikayesi

12 Eylül darbesinde alındığı gözaltında işkenceyle öldürülen ve cesedi yıllar sonra kimsesizler mezarlığında bulunan Ali Uygur’un hikayesinin anlatıldığı ‘Adı Kayıp’ adlı kitap raflarda.

12 Eylül darbesi sırasında Mersin’in Pozantı ilçesinde gözaltına alınan ve güvenlik güçlerinin ‘elimizden kaçtı’ dediği 25 yaşındaki Ali Uygur’un gözaltında öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

O yıllarda gözaltına alınan bir kişiye, ‘Bu botları tanıdın mı? Sonunuz böyle olacak’ sözünü söyleyerek, Uygur’un kanlı botlarını fırlatmasından sonra Uygur’un cesedinin bulunması için bir hareket başlatılmış ve Uygur’un cesedi kimsesizler mezarlığında başka bir isimle gömülmüş vaziyette bulunmuştu.

Adnan Korkmaz’ın yazdığı kitap, Ayrıntı Yayınları’nın Yakın Tarih Dizisi’nden çıktı. Kitap adını, Adnan Yücel’in Ali Uygur ve gözaltında ölen herkes için yazdığı şiirden alıyor.

Adı Kayıp, bilgi, belge ve tanıklarla desteklenen altı yıllık bir çalışmanın ürünü.



