Adana’da zincirleme kaza: Yedi ölü, yedi yaralı

Adana’nın Pozantı ilçesinde otoyolda iki polis aracının da içinde olduğu zincirleme trafik kazasında yedi kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.

Vali Süleyman Elban kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. (AA)

Adana-Pozantı Otoyolu’nun Ankara istikametinde, seyir halindeki tır belirlenemeyen nedenle alev aldı. AA’nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yangın yerine yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen ve henüz sebebi öğrenilemeyen kazaya iki kamyonet, tır, dört otomobil ve iki polis aracı karıştı.

Kazaya öncelikle bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi.

Kazada yedi kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Öte yandan Vali Süleyman Elban, Kaymakam Fatih Karamahmut ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.