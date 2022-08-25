Adana’da sinyal kesilmişti: İki gündür aranan Jonas leylekten iyi haber

2013 yılında Almanya’da doğan ve o günden beri kuş araştırmacıları tarafından vücuduna takılan çiple takip edilen leylek Jonas’ın, Adana’ya geldikten sonra sinyali kesilmişti. İki gündür aranan Jonas, İsrail ve Ürdün arasında sinyal verdi.

Fotoğraf: Twitter

Yaz aylarını Avrupa ve Türkiye civarında geçiren, kışın da Afrika’ya göçen Jonas, 8 Ağustos’ta Almanya’dan yola çıktı.

Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’dan geçen Jonas, 19 Ağustos’ta Türkiye’ye giriş yaptı.

Hiç duraklamadan İstanbul’u terk eden Jonas, son olarak Adana’da görülmüştü. Adana’da görülmesinin ardından kendisinden iki gündür haber alınamayan Jonas’ın İsrail-Ürdün sınırına gittiği görüldü.

Jonas, Animal Tracker isimli telefon uygulaması ile takip edilebiliyor.