Adana’da kılıç ve sopalarla sokakta gezen Suriyeliler sınırdışı edilecek

Adana’da, ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri TikTok’ta paylaşılan Suriye uyruklu sekiz kişi sınırdışı edilecek.

Valiliğin aktardığına göre polis ekipleri, söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Ekipler, kimliği tespit edilen yedi şüpheli ve görüntüyü sosyal medyadan paylaşan kişi olmak üzere sekiz Suriyeliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere il göç idaresi müdürlüğüne gönderilecek.

Polis, görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.