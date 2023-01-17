Adana’da IŞİD operasyonunda yedi kişi gözaltına alındı

Adana’da IŞİD’e yönelik soruşturma kapsamında yedi zanlının yakalanması için operasyon yapıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Irak ve Suriye’de IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen yedi şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

TEM şubesi operasyon timleri ve özel harekat polislerince yedi ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler söz konusu adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.