Adana’da 8 bini aşkın siteye erişim engeli

Adana’da, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği gerekçesiyle 8 bin 176 siteye erişim engeli kararı alındı.

Valilik, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Eylül-25 Ekim’de internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre ‘dolandırıcılık’, ‘yasa dışı bahis’, ‘fuhuş’, ‘müstehcenlik’ ve ‘yanıltıcı bilgi yayma’ gibi suçlar işlendiği belirlenen 8 bin 176 internet sitesine, erişim engeli getirilmesi yönünde karar aldırıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 111 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.