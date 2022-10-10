Adana ve Samsun’da ‘kökünü kurutma operasyonu’: 132 kişi tutuklandı

Adana ve Samsun başsavcılıklarınca düzenlenen ‘kökünü kurutma operasyonu’nda gözaltına alınan 211 şüpheliden 132’si tutuklandı.
4 Ekim’de, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ile Adana ve Samsun emniyet müdürlüklerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda Adana’da gözaltına alınan 211 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 132’si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 23’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 79’u serbest bırakıldı.
Operasyonda 28 kilo 232 gram marihuana, 190 gram eroin, 401 gram sentetik uyuşturucu, 1093 uyuşturucu hap, 69 kök kenevir, 31 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği ve 10 pompalı tüfeğe el kondu.